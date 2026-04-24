Verluste in New York: NASDAQ Composite schwächelt

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite verzeichnet derzeit Verluste.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,04 Prozent leichter bei 24.629,42 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1,12 Prozent auf 24.609,57 Punkte an der Kurstafel, nach 24.887,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24.524,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.724,70 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 20.948,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23.857,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.366,13 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.899,37 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Omnicell (+ 22,72 Prozent auf 46,18 USD), Park-Ohio (+ 7,53 Prozent auf 28,86 USD), Americas Car-Mart (+ 4,41 Prozent auf 13,02 USD), Alliance Resource Partners LP (+ 4,24 Prozent auf 26,53 USD) und Microvision (+ 3,54 Prozent auf 0,64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Rambus (-21,27 Prozent auf 111,26 USD), Ceva (-9,69 Prozent auf 24,51 USD), Sangamo Therapeutics (-8,71 Prozent auf 0,19 USD), Compugen (-8,05 Prozent auf 2,69 USD) und FormFactor (-7,93 Prozent auf 132,52 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23.006.965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,327 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net