Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

NASDAQ-Handel im Fokus

12.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Montag im Minus.

Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,44 Prozent auf 27.245,90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,050 Prozent leichter bei 27.352,51 Punkten in den Handel, nach 27.366,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 27.219,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27.376,66 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 26.333,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.281,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.204,43 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,26 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 12,71 Prozent auf 1,33 USD), Manhattan Associates (+ 6,34 Prozent auf 217,89 USD), Volvo (B) (+ 5,39 Prozent auf 32,75 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5,13 Prozent auf 4,92 USD) und Anika Therapeutics (+ 4,55 Prozent auf 20,47 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil CIENA (-9,95 Prozent auf 405,01 USD), AXT (-9,47 Prozent auf 61,98 USD), TTM Technologies (-8,83 Prozent auf 110,33 USD), Nissan Motor (-7,89 Prozent auf 1,75 USD) und Ultra Clean (-7,41 Prozent auf 63,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.670.897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net