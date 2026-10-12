DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,01 +0,1%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.399 -0,3%Euro 1,1155 -0,3%Öl 105,9 +1,1%Gold 4.172 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ-Handel im Fokus

Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Montag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anika Therapeutics Inc.
16.50 EUR 0.30 EUR 1.85 %
Charts | News | Analysen
AXT Inc.
57.00 EUR -5.00 EUR -8.06 %
Charts | News | Analysen
CIENA Corp.
357.80 EUR -33.50 EUR -8.56 %
Charts | News | Analysen
Comtech Telecommunications Corp.
1.04 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Consumer Portfolio Services Inc.
8.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Manhattan Associates Inc.
181.40 EUR 0.30 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
4.08 EUR -0.02 EUR -0.49 %
Charts | News | Analysen
Nissan Motor Co. Ltd.
1.65 EUR 0.03 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
203.15 EUR -2.10 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Paychex Inc.
92.89 EUR -0.73 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen
SIGA Technologies Inc.
3.16 USD -0.12 USD -3.66 %
Charts | News | Analysen
TTM Technologies Inc.
98.36 EUR -10.14 EUR -9.35 %
Charts | News | Analysen
Ultra Clean Holdings Inc.
57.64 EUR -3.70 EUR -6.03 %
Charts | News | Analysen
Volvo AB (B)
28.20 EUR 0.02 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
27,245.90 USD -120.27 USD -0.44 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,44 Prozent auf 27.245,90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,050 Prozent leichter bei 27.352,51 Punkten in den Handel, nach 27.366,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 27.219,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27.376,66 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 26.333,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.281,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.204,43 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,26 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 12,71 Prozent auf 1,33 USD), Manhattan Associates (+ 6,34 Prozent auf 217,89 USD), Volvo (B) (+ 5,39 Prozent auf 32,75 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5,13 Prozent auf 4,92 USD) und Anika Therapeutics (+ 4,55 Prozent auf 20,47 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil CIENA (-9,95 Prozent auf 405,01 USD), AXT (-9,47 Prozent auf 61,98 USD), TTM Technologies (-8,83 Prozent auf 110,33 USD), Nissan Motor (-7,89 Prozent auf 1,75 USD) und Ultra Clean (-7,41 Prozent auf 63,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.670.897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.