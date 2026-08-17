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NASDAQ Composite aktuell

Verluste in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende

Verluste in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende

Der NASDAQ Composite zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
24.74 EUR 0.54 EUR 2.23 %
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Amkor Technology Inc.
50.12 EUR -2.32 EUR -4.42 %
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AXT Inc.
79.50 EUR -3.70 EUR -4.45 %
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Baidu.com Inc.
77.90 EUR -10.30 EUR -11.68 %
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Barrett Business Services Inc.
26.80 EUR -0.80 EUR -2.90 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.41 EUR -0.10 EUR -6.62 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
7.90 EUR -0.30 EUR -3.66 %
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Intuit Inc.
289.10 EUR -4.15 EUR -1.42 %
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Lifetime Brands IncShs
7.65 EUR -0.30 EUR -3.77 %
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Methode Electronics Inc.
15.40 EUR 0.70 EUR 4.76 %
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NVIDIA Corp.
189.86 EUR -5.22 EUR -2.68 %
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SIGA Technologies Inc.
2.99 USD 0.06 USD 2.05 %
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TTM Technologies Inc.
105.70 EUR -14.45 EUR -12.03 %
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World Acceptance Corp.
158.00 EUR -4.00 EUR -2.47 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,289.71 USD -355.20 USD -1.33 %
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Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,33 Prozent leichter bei 26.289,71 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent leichter bei 26.346,88 Punkten in den Handel, nach 26.644,91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26.422,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.266,68 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 25.520,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26.090,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21.629,77 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 13,14 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Barrett Business Services (+ 5,17 Prozent auf 32,95 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,79 Prozent auf 1,75 USD), Intuit (+ 4,41 Prozent auf 350,41 USD), Lifetime Brands (+ 4,10 Prozent auf 9,90 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 4,03 Prozent auf 30,18 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-14,23 Prozent auf 82,31 USD), Baiducom (-12,73 Prozent auf 90,87 USD), Methode Electronics (-11,45 Prozent auf 16,01 USD), TTM Technologies (-10,83 Prozent auf 125,71 USD) und Amkor Technology (-10,54 Prozent auf 54,84 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.363.534 Aktien gehandelt. Mit 4,709 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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