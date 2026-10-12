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Index im Fokus

Verluste in New York: NASDAQ Composite verliert zum Start

Verluste in New York: NASDAQ Composite verliert zum Start

Das macht der NASDAQ Composite.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Biogen Inc
203.80 EUR 7.80 EUR 3.98 %
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Century Casinos Inc.
0.76 EUR -0.02 EUR -1.95 %
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CIENA Corp.
401.10 EUR 9.80 EUR 2.50 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.04 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Donegal Group Inc. (B)
17.10 USD -1.20 USD -6.56 %
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FormFactor Inc.
122.40 EUR -4.25 EUR -3.36 %
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inTest Corp.
12.60 EUR 0.10 EUR 0.80 %
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Manhattan Associates Inc.
181.40 EUR 0.30 EUR 0.17 %
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NVIDIA Corp.
201.60 EUR -3.65 EUR -1.78 %
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Paychex Inc.
92.89 EUR -0.73 EUR -0.78 %
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Salesforce
211.15 EUR 6.15 EUR 3.00 %
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SIGA Technologies Inc.
3.24 USD -0.04 USD -1.22 %
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SpaceX
147.44 EUR 3.46 EUR 2.40 %
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TTM Technologies Inc.
98.36 EUR -10.14 EUR -9.35 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,266.53 USD -99.64 USD -0.36 %
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,03 Prozent leichter bei 27.358,27 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,050 Prozent auf 27.352,51 Punkte an der Kurstafel, nach 27.366,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 27.376,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27.305,68 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.333,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 26.281,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 22.204,43 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,74 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.722,75 Punkten. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Manhattan Associates (+ 6,27 Prozent auf 217,73 USD), Century Casinos (+ 4,90 Prozent auf 0,90 USD), Salesforce (+ 3,42 Prozent auf 236,98 USD), Comtech Telecommunications (+ 3,39 Prozent auf 1,22 USD) und Biogen (+ 2,92 Prozent auf 232,30 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil inTest (-9,09 Prozent auf 13,00 USD), Donegal Group B (-6,56 Prozent auf 17,10 USD), CIENA (-5,82 Prozent auf 423,60 USD), TTM Technologies (-5,37 Prozent auf 114,51 USD) und FormFactor (-4,78 Prozent auf 133,00 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.869.638 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,931 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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