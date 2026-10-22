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NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter

Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter

Das macht der NASDAQ Composite.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.94 USD 0.28 USD 41.82 %
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AXT Inc.
48.22 EUR -2.38 EUR -4.70 %
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Cathay General Bancorp
53.50 EUR -0.50 EUR -0.93 %
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Century Aluminum Co.
28.85 EUR -1.83 EUR -5.96 %
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FormFactor Inc.
92.00 EUR -4.38 EUR -4.54 %
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Intuit Inc.
301.95 EUR 7.80 EUR 2.65 %
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Lam Research Corp.
204.90 EUR -29.10 EUR -12.44 %
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NVIDIA Corp.
188.92 EUR -7.90 EUR -4.01 %
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Pool Corp.
150.10 EUR -3.85 EUR -2.50 %
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Resources Connection Inc.
2.12 EUR -0.04 EUR -1.85 %
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD 0.02 USD 0.80 %
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SpaceX
129.08 EUR -13.32 EUR -9.35 %
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TTM Technologies Inc.
66.18 EUR -21.78 EUR -24.76 %
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Ultra Clean Holdings Inc.
42.06 EUR -4.75 EUR -10.15 %
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WD-40 Co.
183.30 EUR 12.00 EUR 7.01 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,962.53 USD -740.33 USD -2.77 %
News | Analysen

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 2,59 Prozent schwächer bei 26.009,93 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,48 Prozent tiefer bei 26.308,41 Punkten in den Handel, nach 26.702,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.359,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26.003,56 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 27.244,28 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 22.07.2026, einen Wert von 25.690,90 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 22.10.2025, mit 22.740,40 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,94 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 28,94 Prozent auf 0,85 USD), Pool (+ 11,11 Prozent auf 191,59 USD), WD-40 (+ 7,36 Prozent auf 206,74 USD), Cathay General Bancorp (+ 5,84 Prozent auf 64,17 USD) und Intuit (+ 5,56 Prozent auf 354,27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil TTM Technologies (-28,84 Prozent auf 72,69 USD), Ultra Clean (-14,92 Prozent auf 44,43 USD), FormFactor (-13,83 Prozent auf 96,67 USD), AXT (-12,43 Prozent auf 51,91 USD) und Lam Research (-11,01 Prozent auf 232,10 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 27.197.342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,642 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,43 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK

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