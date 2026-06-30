Verluste in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

S&P 500-Kursverlauf

Der S&P 500 bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Zum Handelsschluss sank der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,22 Prozent auf 7.483,23 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 61,668 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,337 Prozent auf 7.474,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7.499,36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7.449,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.521,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.599,96 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Wert von 6.575,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.198,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,11 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell AppLovin (+ 9,58 Prozent auf 564,61 USD), Coinbase (+ 8,93 Prozent auf 159,24 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8,81 Prozent auf 612,91 USD), General Mills (+ 8,53 Prozent auf 37,77 USD) und Robinhood (+ 8,35 Prozent auf 108,65 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Corning (-13,62 Prozent auf 220,63 USD), KLA (-11,77 Prozent auf 266,19 USD), Teradyne (-11,68 Prozent auf 427,34 USD), Sandisk (-10,62 Prozent auf 2.032,22 USD) und Micron Technology (-10,57 Prozent auf 1.032,28 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41.293.657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net