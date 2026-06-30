DAX25.040 +0,2%Est506.283 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7900 +3,5%Nas26.040 -0,7%Bitcoin52.708 +2,7%Euro1,1375 -0,4%Öl71,20 -2,4%Gold4.033 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- US-Börsen schwächer -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Lime-IPO geglückt -- Meta, Alcoa, ServiceNow, Bloom Energy, Novo Nordisk, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Aktien von Micron, Intel, AMD, CrowdStrike und Co. mit historischer Rally: Was nach dem Rekordquartal zählt Aktien von Micron, Intel, AMD, CrowdStrike und Co. mit historischer Rally: Was nach dem Rekordquartal zählt
Anthropic-Börsengang: Was Anleger über die geplante Erstnotiz wissen sollten Anthropic-Börsengang: Was Anleger über die geplante Erstnotiz wissen sollten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Kursverlauf

Verluste in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

01.07.26 22:32 Uhr
Verluste in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone | finanzen.net

Der S&P 500 bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
502,00 EUR 52,35 EUR 11,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
140,26 EUR 13,84 EUR 10,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Corning Inc.
192,54 EUR -30,06 EUR -13,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
7,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
General Mills Inc.
32,84 EUR 2,19 EUR 7,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA
232,55 EUR -35,55 EUR -13,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
542,40 EUR 50,95 EUR 10,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
908,90 EUR -108,50 EUR -10,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
173,68 EUR -0,92 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
95,53 EUR 7,53 EUR 8,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1.800,00 EUR -190,00 EUR -9,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
385,55 EUR -32,45 EUR -7,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
6,84 EUR 0,18 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.483,2 PKT -16,1 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss sank der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,22 Prozent auf 7.483,23 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 61,668 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,337 Prozent auf 7.474,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7.499,36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7.449,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.521,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.599,96 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Wert von 6.575,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.198,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,11 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell AppLovin (+ 9,58 Prozent auf 564,61 USD), Coinbase (+ 8,93 Prozent auf 159,24 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8,81 Prozent auf 612,91 USD), General Mills (+ 8,53 Prozent auf 37,77 USD) und Robinhood (+ 8,35 Prozent auf 108,65 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Corning (-13,62 Prozent auf 220,63 USD), KLA (-11,77 Prozent auf 266,19 USD), Teradyne (-11,68 Prozent auf 427,34 USD), Sandisk (-10,62 Prozent auf 2.032,22 USD) und Micron Technology (-10,57 Prozent auf 1.032,28 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41.293.657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen