Verluste in New York: S&P 500 fällt am Mittag zurück

S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 verliert am dritten Tag der Woche an Boden.

Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,89 Prozent leichter bei 7.321,27 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 60,697 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,495 Prozent leichter bei 7.350,08 Punkten in den Handel, nach 7.386,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.396,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.297,79 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.398,93 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.781,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.038,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,75 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Caseys General Stores (+ 15,15 Prozent auf 876,52 USD), Cerebras Systems (+ 6,76 Prozent auf 242,15 USD), Devon Energy (+ 6,00 Prozent auf 46,72 USD), Robinhood (+ 4,70 Prozent auf 87,71 USD) und Live Nation Entertainment (+ 3,97 Prozent auf 169,12 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Super Micro Computer (-17,47 Prozent auf 33,54 USD), Generac (-8,42 Prozent auf 239,01 USD), Quanta Services (-6,76 Prozent auf 645,14 USD), Caterpillar (-5,84 Prozent auf 861,27 USD) und Comfort Systems USA (-5,52 Prozent auf 1.730,44 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Super Micro Computer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12.380.300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net