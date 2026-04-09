Verluste in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende

Index im Blick

Beim S&P 500 standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Der S&P 500 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 6.816,89 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,784 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,218 Prozent auf 6.839,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6.824,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.845,77 Punkte, das Tagestief hingegen 6.808,46 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 3,48 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 10.03.2026, den Stand von 6.781,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 6.966,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der S&P 500 bei 5.268,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,606 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Organon Company (+ 27,79 Prozent auf 8,83 USD), Super Micro Computer (+ 8,79 Prozent auf 25,26 USD), Texas Pacific Land (+ 8,47 Prozent auf 409,97 USD), Coherent (+ 8,21 Prozent auf 307,50 USD) und EchoStar A (+ 7,08 Prozent auf 128,59 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Akamai (-16,66 Prozent auf 91,35 USD), ServiceNow (-7,58 Prozent auf 83,00 USD), DXC Technology (-7,52 Prozent auf 11,44 USD), Palo Alto Networks (-6,74 Prozent auf 155,73 USD) und Cadence Design Systems (-5,46 Prozent auf 265,66 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 39.468.622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,787 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net