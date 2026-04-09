DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 +2,0%Nas22.903 +0,4%Bitcoin62.367 +1,6%Euro1,1725 +0,2%Öl94,37 -2,1%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
DroneShield erweitert Aktienbasis: Neue Papiere an der ASX zugelassen - Experte bleibt bullish DroneShield erweitert Aktienbasis: Neue Papiere an der ASX zugelassen - Experte bleibt bullish
DAX in KW 15: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 15: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Blick

Verluste in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende

10.04.26 22:32 Uhr
Verluste in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende | finanzen.net

Beim S&P 500 standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.O. Smith Corp.
56,96 EUR 0,36 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Akamai Inc.
77,54 EUR -15,82 EUR -16,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cadence Design Systems Inc.
226,05 EUR -12,85 EUR -5,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coherent Corp.
262,50 EUR 11,50 EUR 4,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
10,47 EUR -0,28 EUR -2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EchoStar Corp (A)
101,60 EUR -2,68 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
160,74 EUR 3,60 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Organon & Company
7,59 EUR 1,69 EUR 28,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
132,72 EUR -9,66 EUR -6,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
8,91 EUR -0,22 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ServiceNow Inc
70,36 EUR -6,44 EUR -8,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
21,52 EUR 1,42 EUR 7,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Texas Pacific Land Corp Registered Shs
326,60 EUR -0,80 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.816,9 PKT -7,8 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 6.816,89 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,784 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,218 Prozent auf 6.839,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6.824,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.845,77 Punkte, das Tagestief hingegen 6.808,46 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 3,48 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 10.03.2026, den Stand von 6.781,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 6.966,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der S&P 500 bei 5.268,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,606 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Organon Company (+ 27,79 Prozent auf 8,83 USD), Super Micro Computer (+ 8,79 Prozent auf 25,26 USD), Texas Pacific Land (+ 8,47 Prozent auf 409,97 USD), Coherent (+ 8,21 Prozent auf 307,50 USD) und EchoStar A (+ 7,08 Prozent auf 128,59 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Akamai (-16,66 Prozent auf 91,35 USD), ServiceNow (-7,58 Prozent auf 83,00 USD), DXC Technology (-7,52 Prozent auf 11,44 USD), Palo Alto Networks (-6,74 Prozent auf 155,73 USD) und Cadence Design Systems (-5,46 Prozent auf 265,66 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 39.468.622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,787 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: A.O. Smith und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen