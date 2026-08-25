Verluste in New York: S&P 500 gibt nach

Index-Performance im Fokus

26.08.26 17:59 Uhr

So bewegt sich der S&P 500 am Mittag.

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,03 Prozent im Minus bei 7.674,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,181 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,177 Prozent schwächer bei 7.663,70 Punkten, nach 7.677,28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.662,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.688,36 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,150 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 7.411,98 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 7.519,12 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 6.465,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Bath Body Works (+ 6,31 Prozent auf 18,69 USD), Gap (+ 5,66 Prozent auf 21,29 USD), CH Robinson Worldwide (+ 4,37 Prozent auf 149,94 USD), Williams Companies (+ 4,35 Prozent auf 74,17 USD) und Lumentum (+ 4,17 Prozent auf 922,50 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Moderna (-7,29 Prozent auf 147,25 USD), Boston Scientific (-4,47 Prozent auf 47,63 USD), Intuit (-4,32 Prozent auf 342,02 USD), Reddit (-3,43 Prozent auf 156,88 USD) und Kraft Heinz Company (-3,40 Prozent auf 24,46 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 6.789.619 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,325 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net