Verluste in New York: S&P 500 gibt nach

Marktbericht

07.10.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 notiert am dritten Tag der Woche im Minus.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,23 Prozent schwächer bei 7.800,98 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64,502 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,452 Prozent leichter bei 7.783,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7.818,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.804,85 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.763,34 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,907 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der S&P 500 bei 7.718,60 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 7.503,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der S&P 500 6.714,59 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,74 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell NRG Energy (+ 4,82 Prozent auf 108,59 USD), Sandisk (+ 3,95 Prozent auf 1.726,00 USD), Micron Technology (+ 3,87 Prozent auf 1.086,00 USD), NetApp (+ 3,80 Prozent auf 237,12 USD) und Corteva (+ 3,56 Prozent auf 14,41 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Comfort Systems USA (-5,59 Prozent auf 1.716,36 USD), Caterpillar (-5,56 Prozent auf 815,46 USD), EMCOR Group (-5,36 Prozent auf 780,29 USD), The Mosaic (-4,87 Prozent auf 19,92 USD) und IPG Photonics (-4,64 Prozent auf 79,81 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.062.964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,128 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 14,92 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net