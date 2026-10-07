DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,01 -0,8%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.998 -0,4%Euro 1,1203 +0,1%Öl 102,7 +2,5%Gold 4.118 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Marktbericht

Verluste in New York: S&P 500 gibt nach

Verluste in New York: S&P 500 gibt nach

Der S&P 500 notiert am dritten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
725.20 EUR 1.60 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen
Comfort Systems USA IncShs
1,541.00 EUR -84.00 EUR -5.17 %
Charts | News | Analysen
Corteva Inc Registered Shs When Issued
12.78 EUR -0.18 EUR -1.39 %
Charts | News | Analysen
EMCOR Group Inc.
689.00 EUR -36.80 EUR -5.07 %
Charts | News | Analysen
Intel Corp.
100.80 EUR -0.20 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen
IPG Photonics CorpShs
71.34 EUR 0.52 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen
Medtronic PLC
76.16 EUR -0.46 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
965.00 EUR -5.50 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen
NetApp Inc.
207.15 EUR -1.85 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen
NRG Energy Inc.
95.36 EUR 6.36 EUR 7.15 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
211.35 EUR -0.35 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Sandisk Corp
1,510.00 EUR 50.00 EUR 3.42 %
Charts | News | Analysen
The Mosaic Co
17.46 EUR -0.50 EUR -2.81 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.43 EUR -0.06 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,801.77 USD -17.16 USD -0.22 %
News | Analysen

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,23 Prozent schwächer bei 7.800,98 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64,502 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,452 Prozent leichter bei 7.783,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7.818,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.804,85 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.763,34 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,907 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der S&P 500 bei 7.718,60 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 7.503,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der S&P 500 6.714,59 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,74 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell NRG Energy (+ 4,82 Prozent auf 108,59 USD), Sandisk (+ 3,95 Prozent auf 1.726,00 USD), Micron Technology (+ 3,87 Prozent auf 1.086,00 USD), NetApp (+ 3,80 Prozent auf 237,12 USD) und Corteva (+ 3,56 Prozent auf 14,41 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Comfort Systems USA (-5,59 Prozent auf 1.716,36 USD), Caterpillar (-5,56 Prozent auf 815,46 USD), EMCOR Group (-5,36 Prozent auf 780,29 USD), The Mosaic (-4,87 Prozent auf 19,92 USD) und IPG Photonics (-4,64 Prozent auf 79,81 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.062.964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,128 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 14,92 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.