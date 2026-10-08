Verluste in New York: S&P 500 mittags im Minus

Index-Performance

08.10.26 17:59 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,41 Prozent auf 7.769,72 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,152 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,355 Prozent auf 7.774,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7.801,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.769,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.793,67 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,503 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.673,52 Punkten gehandelt. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 7.482,71 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 6.753,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,29 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Chipotle Mexican Grill (+ 7,02 Prozent auf 32,93 USD), Marathon Petroleum (+ 5,26 Prozent auf 465,54 USD), APA (+ 4,87) Prozent auf 45,95 USD), Rollins (+ 4,21 Prozent auf 32,17 USD) und Philip Morris (+ 4,14 Prozent auf 200,67 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Coherent (-5,99 Prozent auf 314,52 USD), Bloom Energy (-5,13 Prozent auf 276,36 USD), Super Micro Computer (-4,83 Prozent auf 42,77 USD), Skyworks Solutions (-4,39 Prozent auf 79,77 USD) und Eli Lilly (-4,37 Prozent auf 1.136,76 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.502.855 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net