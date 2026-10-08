DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 72.838 -2,0%Euro 1,1213 -0,0%Öl 104,1 -0,2%Gold 4.147 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Verluste in New York: S&P 500 mittags im Minus

Verluste in New York: S&P 500 mittags im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
APA Corporation Registered Shs
38.88 EUR -0.16 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen
Bloom Energy
240.00 EUR -17.00 EUR -6.61 %
Charts | News | Analysen
Chipotle Mexican Grill Inc.
29.40 EUR 1.90 EUR 6.91 %
Charts | News | Analysen
Coherent Corp.
269.00 EUR -21.20 EUR -7.31 %
Charts | News | Analysen
Eli Lilly
1,035.00 EUR -40.00 EUR -3.72 %
Charts | News | Analysen
Marathon Petroleum Corporation
413.00 EUR 19.70 EUR 5.01 %
Charts | News | Analysen
Medtronic PLC
78.66 EUR 2.04 EUR 2.66 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
205.55 EUR -6.15 EUR -2.91 %
Charts | News | Analysen
Philip Morris Inc.
177.76 EUR 8.86 EUR 5.25 %
Charts | News | Analysen
Rollins IncShs
28.25 EUR 1.21 EUR 4.47 %
Charts | News | Analysen
Skyworks Solutions Inc.
70.60 EUR -3.33 EUR -4.50 %
Charts | News | Analysen
Super Micro Computer Inc
37.60 EUR -3.04 EUR -7.48 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.66 EUR 0.17 EUR 3.17 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,765.36 USD -36.41 USD -0.47 %
News | Analysen

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,41 Prozent auf 7.769,72 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,152 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,355 Prozent auf 7.774,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7.801,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.769,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.793,67 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,503 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.673,52 Punkten gehandelt. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 7.482,71 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 6.753,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,29 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Chipotle Mexican Grill (+ 7,02 Prozent auf 32,93 USD), Marathon Petroleum (+ 5,26 Prozent auf 465,54 USD), APA (+ 4,87) Prozent auf 45,95 USD), Rollins (+ 4,21 Prozent auf 32,17 USD) und Philip Morris (+ 4,14 Prozent auf 200,67 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Coherent (-5,99 Prozent auf 314,52 USD), Bloom Energy (-5,13 Prozent auf 276,36 USD), Super Micro Computer (-4,83 Prozent auf 42,77 USD), Skyworks Solutions (-4,39 Prozent auf 79,77 USD) und Eli Lilly (-4,37 Prozent auf 1.136,76 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.502.855 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.