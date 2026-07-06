Verluste in New York: S&P 500 nachmittags im Minus

S&P 500 aktuell

20:02

Am zweiten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 7.519,46 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61,881 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,149 Prozent tiefer bei 7.526,21 Punkten in den Handel, nach 7.537,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.536,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.478,63 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der S&P 500 7.383,74 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der S&P 500 bei 6.616,85 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 07.07.2025, einen Wert von 6.229,98 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cognizant (+ 6,53 Prozent auf 44,07 USD), Gartner (+ 5,52 Prozent auf 142,57 USD), Datadog A (+ 5,38 Prozent auf 269,10 USD), DXC Technology (+ 4,78 Prozent auf 10,52 USD) und Accenture (+ 4,78 Prozent auf 143,50 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Generac (-9,73 Prozent auf 232,73 USD), Intel (-9,17 Prozent auf 111,00 USD), Teradyne (-9,11 Prozent auf 344,96 USD), IPG Photonics (-9,03 Prozent auf 95,25 USD) und Sandisk (-8,17 Prozent auf 1.601,88 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 16.262.209 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,125 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net