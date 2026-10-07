Verluste in New York: S&P 500 schwächelt am Mittwochmittag

S&P 500-Marktbericht

07.10.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 verzeichnet am dritten Tag der Woche Verluste.

Um 17:57 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,35 Prozent auf 7.791,57 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,502 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,452 Prozent leichter bei 7.783,55 Punkten, nach 7.818,93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.763,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.793,52 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,785 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7.718,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.503,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.714,59 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,61 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Eli Lilly (+ 3,81 Prozent auf 1.201,64 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 3,59 Prozent auf 73,01 USD), NetApp (+ 3,16) Prozent auf 235,66 USD), Moderna (+ 3,10 Prozent auf 193,27 USD) und Rollins (+ 3,03 Prozent auf 31,27 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen EMCOR Group (-6,34 Prozent auf 772,23 USD), Caterpillar (-6,13 Prozent auf 810,50 USD), Comfort Systems USA (-6,11 Prozent auf 1.706,85 USD), Allegion (-5,76 Prozent auf 146,26 USD) und IPG Photonics (-5,71 Prozent auf 78,91 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6.652.432 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,128 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,92 Prozent.

Redaktion finanzen.net