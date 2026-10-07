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S&P 500-Marktbericht

Verluste in New York: S&P 500 schwächelt am Mittwochmittag

Verluste in New York: S&P 500 schwächelt am Mittwochmittag

Der S&P 500 verzeichnet am dritten Tag der Woche Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allegion PLC
131.30 EUR -6.00 EUR -4.37 %
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Caterpillar Inc.
723.60 EUR -43.40 EUR -5.66 %
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Comfort Systems USA IncShs
1,625.00 EUR 17.00 EUR 1.06 %
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Eli Lilly
1,075.00 EUR 46.20 EUR 4.49 %
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EMCOR Group Inc.
725.80 EUR 19.40 EUR 2.75 %
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Hewlett Packard Enterprise Co.
65.20 EUR 2.84 EUR 4.55 %
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Intel Corp.
100.70 EUR 0.70 EUR 0.70 %
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IPG Photonics CorpShs
70.82 EUR -3.18 EUR -4.30 %
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Medtronic PLC
77.22 EUR 0.18 EUR 0.23 %
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Moderna Inc
173.00 EUR 4.00 EUR 2.37 %
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NetApp Inc.
209.00 EUR 12.08 EUR 6.13 %
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NVIDIA Corp.
211.50 EUR -0.90 EUR -0.42 %
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Rollins IncShs
27.04 EUR 0.85 EUR 3.25 %
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Western Union Company
5.49 EUR 0.02 EUR 0.29 %
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Indizes
S&P 500
7,802.08 USD -16.85 USD -0.22 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,35 Prozent auf 7.791,57 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,502 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,452 Prozent leichter bei 7.783,55 Punkten, nach 7.818,93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.763,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.793,52 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,785 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7.718,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.503,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.714,59 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,61 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Eli Lilly (+ 3,81 Prozent auf 1.201,64 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 3,59 Prozent auf 73,01 USD), NetApp (+ 3,16) Prozent auf 235,66 USD), Moderna (+ 3,10 Prozent auf 193,27 USD) und Rollins (+ 3,03 Prozent auf 31,27 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen EMCOR Group (-6,34 Prozent auf 772,23 USD), Caterpillar (-6,13 Prozent auf 810,50 USD), Comfort Systems USA (-6,11 Prozent auf 1.706,85 USD), Allegion (-5,76 Prozent auf 146,26 USD) und IPG Photonics (-5,71 Prozent auf 78,91 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6.652.432 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,128 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,92 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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