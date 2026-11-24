Marktbericht

Der S&P 500 ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,50 Prozent leichter bei 7.201,09 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 58,608 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,991 Prozent auf 7.165,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7.237,17 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.223,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.138,93 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 7.623,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.652,86 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Stand von 6.705,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,00 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Dollar Tree (+ 11,18 Prozent auf 154,65 USD), CoStar Group (+ 8,08 Prozent auf 32,64 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7,57 Prozent auf 9,38 USD), Moderna (+ 7,21 Prozent auf 227,38 USD) und Charter A (+ 6,21 Prozent auf 135,87 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Analog Devices (-17,37 Prozent auf 312,95 USD), Hewlett Packard Enterprise (-16,31 Prozent auf 40,19 USD), Dell Technologies (-11,83 Prozent auf 295,28 USD), Texas Instruments (-11,25 Prozent auf 258,44 USD) und Sandisk (-11,13 Prozent auf 77,95 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 82.917.607 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,566 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net