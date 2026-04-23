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Kursentwicklung

Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

23.04.26 22:33 Uhr
Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge | finanzen.net

Am Donnerstag zogen sich die Anleger in New York zurück.

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Indizes
S&P 500
7.108,4 PKT -29,5 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,41 Prozent auf 7.108,40 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 57,049 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,169 Prozent schwächer bei 7.125,82 Punkten in den Handel, nach 7.137,90 Punkten am Vortag.

Bei 7.147,78 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.046,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,122 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wurde der S&P 500 mit 6.581,00 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.01.2026, den Wert von 6.915,61 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.04.2025, den Stand von 5.375,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.147,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit United Rentals (+ 22,92 Prozent auf 986,78 USD), Texas Instruments (+ 19,43 Prozent auf 282,23 USD), West Pharmaceutical Services (+ 12,86 Prozent auf 309,70 USD), Microchip Technology (+ 9,89 Prozent auf 90,64 USD) und Union Pacific (+ 8,77 Prozent auf 271,26 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil ServiceNow (-17,75 Prozent auf 84,78 USD), Freeport-McMoRan (-12,62 Prozent auf 61,48 USD), Bio-Techne (-10,89 Prozent auf 52,20 USD), Charles River Laboratories International (-9,23 Prozent auf 167,74 USD) und Thermo Fisher Scientific (-9,20 Prozent auf 466,70 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 28.899.098 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,149 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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