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S&P 500-Performance im Fokus

Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

13.03.26 22:33 Uhr
Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone | finanzen.net

So performte der S&P 500 am Freitag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
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Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
76,80 EUR 0,80 EUR 1,05%
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First Republic Bank
USD 0,00 USD 650,00%
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Freeport-McMoRan Inc
49,50 EUR -2,08 EUR -4,03%
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International Paper Co.
32,94 EUR -0,27 EUR -0,81%
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Micron Technology Inc.
371,50 EUR 19,95 EUR 5,67%
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NVIDIA Corp.
157,90 EUR -1,04 EUR -0,65%
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Perrigo Company PLC
8,04 EUR -0,29 EUR -3,44%
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Sandisk Corp
661,62 USD 42,80 USD 6,92%
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The Mosaic Co
26,51 EUR -0,99 EUR -3,60%
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Ulta Beauty Inc Registered Shs
492,00 EUR -1,10 EUR -0,22%
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Indizes
S&P 500
6.632,2 PKT -40,4 PKT -0,61%
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Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,61 Prozent schwächer bei 6.632,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 55,311 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,458 Prozent auf 6.703,21 Punkte an der Kurstafel, nach 6.672,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.733,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.623,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,01 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 13.02.2026, den Wert von 6.836,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, stand der S&P 500 bei 6.827,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.521,52 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,30 Prozent abwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.623,92 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 6,92 Prozent auf 661,62 USD), Micron Technology (+ 5,13 Prozent auf 426,13 USD), Blackstone (+ 4,56 Prozent auf 106,78 USD), International Paper (+ 4,49 Prozent auf 37,25 USD) und Estée Lauder Companies (+ 4,26 Prozent auf 87,88 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Ulta Beauty (-14,24 Prozent auf 535,72 USD), Adobe (-7,58 Prozent auf 249,32 USD), The Mosaic (-6,54 Prozent auf 29,31 USD), Freeport-McMoRan (-4,78 Prozent auf 56,38 USD) und CF Industries (-4,73 Prozent auf 129,57 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 37.384.095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,886 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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