Verluste in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Marktbericht

15.07.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 gibt sich am Mittwochnachmittag schwächer.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,35 Prozent auf 29.483,97 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,586 Prozent fester bei 29.759,81 Punkten, nach 29.586,29 Punkten am Vortag.

Bei 29.192,89 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29.771,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,044 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30.543,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 26.204,58 Punkte. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Wert von 22.884,59 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,97 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), IDEXX Laboratories (+ 4,61 Prozent auf 565,61 USD), Apple (+ 3,94 Prozent auf 327,25 USD), Cintas (+ 3,90 Prozent auf 191,52 USD) und Thomson Reuters (+ 3,70 Prozent auf 95,13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Western Digital (-9,36 Prozent auf 510,57 USD), Sandisk (-8,48 Prozent auf 1.608,74 USD), Micron Technology (-7,97 Prozent auf 904,75 USD), Lumentum (-7,83 Prozent auf 751,00 USD) und Seagate Technology (-7,20 Prozent auf 815,09 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.200.021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,306 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Comcast-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net