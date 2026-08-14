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Marktbericht

Verluste in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Verluste in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Mit dem S&P 500 geht es am Freitagnachmittag abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
440.00 EUR 18.00 EUR 4.27 %
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Applied Materials Inc.
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Broadcom
339.00 EUR -24.25 EUR -6.68 %
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Cerebras Systems Inc
218.98 USD -12.03 USD -5.21 %
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Copart Inc.
25.22 EUR 0.30 EUR 1.18 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
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Halliburton Co.
28.41 EUR -0.36 EUR -1.25 %
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HP Inc (ex Hewlett-Packard)
26.58 EUR 0.40 EUR 1.53 %
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Intel Corp.
89.02 EUR -2.89 EUR -3.14 %
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KLA
175.78 EUR -5.02 EUR -2.78 %
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NVIDIA Corp.
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Sandisk Corp
1,420.00 EUR 90.00 EUR 6.77 %
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Seagate Technology
830.00 EUR 74.00 EUR 9.79 %
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Indizes
S&P 500
7,785.76 USD -13.23 USD -0.17 %
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Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,24 Prozent auf 7.780,29 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62,534 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,090 Prozent auf 7.805,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7.798,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.776,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.810,01 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0,368 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.543,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.501,24 Punkte. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 6.468,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,44 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Copart (+ 7,13 Prozent auf 31,49 USD), Sandisk (+ 6,39 Prozent auf 1.625,82 USD), Seagate Technology (+ 5,14 Prozent auf 968,76 USD), Halliburton (+ 4,54 Prozent auf 34,33 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,20 Prozent auf 503,28 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Broadcom (-6,33 Prozent auf 391,37 USD), Applied Materials (-5,69 Prozent auf 504,15 USD), Cerebras Systems (-4,96 Prozent auf 219,56 USD), KLA (-3,98 Prozent auf 201,04 USD) und HP (-3,74 Prozent auf 30,13 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10.014.527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,698 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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