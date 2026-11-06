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CAC 40 im Blick

Verluste in Paris: CAC 40 am Mittag schwächer

Verluste in Paris: CAC 40 am Mittag schwächer

Der CAC 40 notiert derzeit im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.12 EUR -1.70 EUR -0.86 %
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Carrefour S.A.
13.48 EUR -0.15 EUR -1.10 %
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Stellantis
3.95 EUR 0.01 EUR 0.34 %
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Indizes
CAC 40
8,060.00 EUR -145.37 EUR -1.77 %
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Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 1,79 Prozent leichter bei 8.058,19 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,461 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,22 Prozent auf 8.105,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8.205,37 Punkten am Vortag.

Bei 8.139,69 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.057,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7.865,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.699,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.964,77 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,67 Prozent ein. Bei 8.755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 55.901 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 236,570 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:31 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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