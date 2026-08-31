Verluste in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich

Index-Performance im Fokus

01.09.26 17:57 Uhr

Das machte das Börsenbarometer in Paris am Dienstag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,39 Prozent tiefer bei 8.301,85 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,534 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8.348,35 Zählern und damit 0,166 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8.334,50 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8.372,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8.278,54 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 8.509,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.146,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der CAC 40 7.707,90 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 387.986 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 225,361 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net