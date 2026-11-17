Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Dienstag.

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,51 Prozent schwächer bei 8.309,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.317,32 Zählern und damit 0,415 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8.352,00 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.317,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.302,33 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der CAC 40 auf 7.956,70 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.579,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.119,02 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,39 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 19.111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 240,001 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent bei der Renault-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net