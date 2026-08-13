Verluste in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach

CAC 40 im Blick

14.08.26 17:57 Uhr

Wenig verändert zeigte sich der CAC 40 am Freitag.

Am Freitag schloss der CAC 40 den Handel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 8.636,80 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,081 Prozent höher bei 8.657,59 Punkten, nach 8.650,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.662,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.630,24 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,846 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 8.366,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.082,27 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 14.08.2025, mit 7.870,34 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,39 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 482.519 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 228,706 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net