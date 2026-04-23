Verluste in Paris: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein

CAC 40 im Fokus

Der CAC 40 zeigt sich heute in Rot.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1,10 Prozent schwächer bei 8.136,63 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,377 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,732 Prozent auf 8.167,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8.227,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.196,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.116,95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,13 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7.743,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.143,05 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 7.502,78 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,715 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 193.069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,438 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net