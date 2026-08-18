DAX 26.091 -0,1%ESt50 6.444 -0,4%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,80 +6,1%Nas 26.332 +0,2%Bitcoin 58.318 +4,3%Euro 1,1671 +0,8%Öl 91,9 +0,9%Gold 4.475 +3,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
CAC 40-Kursverlauf

Verluste in Paris: CAC 40 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Verluste in Paris: CAC 40 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Kaum bewegt zeigte sich der CAC 40 am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.45 EUR -2.10 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
19.26 EUR -0.82 EUR -4.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
455.30 EUR 7.30 EUR 1.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
29.02 EUR 0.22 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
4.64 EUR 0.24 EUR 5.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8,501.91 EUR -7.45 EUR -0.09 %
News | Analysen

Am Mittwoch schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 8.501,91 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,490 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,163 Prozent höher bei 8.523,25 Punkten in den Handel, nach 8.509,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.501,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.558,22 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 8.338,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der CAC 40 auf 7.981,76 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7.979,08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,74 Prozent aufwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 1.155.710 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 219,385 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,61 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.