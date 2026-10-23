Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags leichter

Marktbericht

23.10.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 erleidet aktuell Verluste.

Am Freitag verbucht der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,98 Prozent auf 7.734,35 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,376 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,012 Prozent stärker bei 7.812,23 Punkten, nach 7.811,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.732,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.812,76 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,92 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der CAC 40 bei 8.123,41 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 8.299,09 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 8.225,78 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 5,62 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 408.742 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 215,798 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net