DAX 25.106 -1,0%ESt50 6.044 -0,7%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.080 +0,3%Bitcoin 72.886 +0,6%Euro 1,1205 -0,1%Öl 116,1 +2,6%Gold 4.001 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Marktbericht

Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags leichter

Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags leichter

Der CAC 40 erleidet aktuell Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191.70 EUR -3.34 EUR -1.71 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
437.35 EUR 5.80 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
67.90 EUR 0.16 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
25.82 EUR -0.57 EUR -2.16 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.52 EUR -0.26 EUR -6.81 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,755.57 EUR -55.69 EUR -0.71 %
News | Analysen

Am Freitag verbucht der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,98 Prozent auf 7.734,35 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,376 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,012 Prozent stärker bei 7.812,23 Punkten, nach 7.811,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.732,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.812,76 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,92 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der CAC 40 bei 8.123,41 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 8.299,09 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 8.225,78 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 5,62 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 408.742 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 215,798 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.