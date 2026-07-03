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Marktbericht

Verluste in Paris: CAC 40 sackt schlussendlich ab

Verluste in Paris: CAC 40 sackt schlussendlich ab

Am Abend zogen sich die Anleger in Paris zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203.85 EUR -5.45 EUR -2.60 %
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Alstom S.A.
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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50.00 EUR -2.32 EUR -4.43 %
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Stellantis
5.00 EUR -0.06 EUR -1.26 %
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Indizes
CAC 40
8,436.24 EUR -43.63 EUR -0.51 %
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Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,51 Prozent leichter bei 8.436,24 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,493 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,238 Prozent höher bei 8.500,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8.479,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8.545,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8.436,24 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.218,24 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, einen Stand von 7.908,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.723,47 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,94 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 223.750 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 244,664 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,77 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
05.06.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 Airbus SE Overweight Barclays Capital
13.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG