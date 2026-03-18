Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt schlussendlich

CAC 40-Entwicklung

Der CAC 40 zeigte sich am Montagabend schwächer.

Am Montag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,29 Prozent tiefer bei 8.235,98 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,423 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,985 Prozent auf 8.178,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8.259,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.235,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8.163,37 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 7.911,53 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 8.347,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der CAC 40 mit 7.104,80 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,497 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 207.146 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 239,906 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net