Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt schlussendlich

CAC 40-Marktbericht

13.08.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 fiel zum Handelsende.

Zum Handelsende fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent auf 8.650,56 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,543 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,318 Prozent fester bei 8.702,54 Punkten, nach 8.674,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.649,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.707,39 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,688 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 8.364,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der CAC 40 mit 8.007,97 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 7.804,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,56 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 618.522 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 235,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net