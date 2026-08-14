Verluste in Wien: ATX beendet die Sitzung mit Verlusten

ATX-Performance im Blick

17.08.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der ATX am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der ATX sank im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent auf 6.701,69 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 187,776 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 6.733,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.733,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.755,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.693,17 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der ATX noch bei 6.364,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5.859,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 4.846,17 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 25,22 Prozent zu Buche. Bei 6.780,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR), Verbund (+ 0,89 Prozent auf 56,90 EUR), OMV (+ 0,53 Prozent auf 66,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,23 Prozent auf 173,60 EUR) und Raiffeisen (-0,08 Prozent auf 62,85 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Wienerberger (-3,18 Prozent auf 20,08 EUR), PORR (-2,18 Prozent auf 38,10 EUR), CA Immobilien (-2,10 Prozent auf 23,35 EUR), BAWAG (-1,77 Prozent auf 177,40 EUR) und Palfinger (-0,98 Prozent auf 30,25 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 413.932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net