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ATX aktuell

Verluste in Wien: ATX fällt zurück

Verluste in Wien: ATX fällt zurück

Der ATX gibt heute nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
136.40 EUR -12.60 EUR -8.46 %
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BAWAG
160.20 EUR -2.80 EUR -1.72 %
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DO & CO
205.00 EUR 7.20 EUR 3.64 %
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Erste Group Bank AG
108.80 EUR 1.30 EUR 1.21 %
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Lenzing AG
11.02 EUR 0.24 EUR 2.23 %
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OMV AG
74.90 EUR 1.45 EUR 1.97 %
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Österreichische Post AG
31.30 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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Palfinger AG
27.75 EUR -0.15 EUR -0.54 %
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Verbund AG
69.75 EUR 0.55 EUR 0.79 %
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Vienna Insurance
70.50 EUR -0.30 EUR -0.42 %
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voestalpine AG
42.02 EUR 0.38 EUR 0.91 %
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Indizes
ATX
6,440.35 EUR -35.11 EUR -0.54 %
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Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 6.457,62 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 185,599 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 6.475,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6.475,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.491,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.422,08 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der ATX bei 6.856,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.454,79 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 4.747,67 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,66 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7.043,27 Punkte. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR), OMV (+ 1,69 Prozent auf 75,15 EUR), Vienna Insurance (+ 1,57 Prozent auf 71,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,30 Prozent auf 108,80 EUR) und Verbund (+ 0,79 Prozent auf 70,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-11,35 Prozent auf 137,40 EUR), voestalpine (-2,97 Prozent auf 41,18 EUR), Palfinger (-1,61 Prozent auf 27,55 EUR), Lenzing (-1,26 Prozent auf 10,94 EUR) und BAWAG (-1,05 Prozent auf 160,50 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 118.300 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,720 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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