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Verluste in Wien: ATX gibt mittags nach

24.04.26 12:25 Uhr
Verluste in Wien: ATX gibt mittags nach | finanzen.net

Das macht der ATX am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
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AT & S (AT&S)
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Indizes
ATX
5.776,2 PKT -37,5 PKT -0,64%
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Um 12:08 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,18 Prozent auf 5.745,14 Punkte zurück. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 165,989 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 5.815,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5.813,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 5.818,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.731,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 3,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5.268,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 5.519,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der ATX auf 4.025,43 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,35 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5.972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 6,96 Prozent auf 95,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,09 Prozent auf 37,05 EUR), Palfinger (+ 1,09 Prozent auf 37,05 EUR), CA Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 26,10 EUR) und OMV (+ 0,43 Prozent auf 58,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Österreichische Post (-4,96 Prozent auf 33,55 EUR), BAWAG (-3,99 Prozent auf 146,90 EUR), voestalpine (-3,25 Prozent auf 41,68 EUR), PORR (-2,48 Prozent auf 39,25 EUR) und Wienerberger (-2,17 Prozent auf 24,32 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 157.383 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. Mit 7,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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