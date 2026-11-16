Verluste in Wien: ATX gibt zum Start des Montagshandels nach

ATX-Marktbericht

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Am Montag notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,31 Prozent leichter bei 6.634,20 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 194,070 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 6.655,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6.654,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.659,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.628,92 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 6.557,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 6.733,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4.853,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,96 Prozent nach oben. Bei 7.043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,10 EUR), DO (+ 0,43 Prozent auf 231,50 EUR), PORR (+ 0,30 Prozent auf 33,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,26 Prozent auf 77,40 EUR) und OMV (+ 0,20 Prozent auf 73,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,70 Prozent auf 75,30 EUR), voestalpine (-1,09 Prozent auf 36,16 EUR), AT S (AT&S) (-0,97 Prozent auf 122,20 EUR), Erste Group Bank (-0,86 Prozent auf 114,90 EUR) und Verbund (-0,54 Prozent auf 73,30 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 19.116 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,021 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net