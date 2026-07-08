DAX 25.073 +0,0%ESt50 6.269 -0,0%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,15 -2,8%Nas 26.051 -0,9%Bitcoin 54.479 -2,6%Euro 1,1421 +0,1%Öl 78,7 +3,5%Gold 4.040 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wiener Börse-Handel im Blick

Verluste in Wien: ATX im Minus

Verluste in Wien: ATX im Minus

Der ATX zeigt sich am Montagnachmittag in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
176.80 EUR -12.60 EUR -6.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
209.00 EUR 0.50 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
116.40 EUR -0.90 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.65 EUR -0.45 EUR -1.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
60.65 EUR 0.85 EUR 1.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31.95 EUR 0.20 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
31.20 EUR -0.55 EUR -1.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30.20 EUR 0.45 EUR 1.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
17.76 EUR -0.18 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
56.60 EUR -0.30 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
66.40 EUR -0.20 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6,446.93 EUR -37.96 EUR -0.59 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,56 Prozent auf 6.448,77 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder sind damit 180,861 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,108 Prozent leichter bei 6.477,89 Punkten in den Handel, nach 6.484,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.418,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.480,07 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6.258,71 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 5.797,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der ATX auf 4.483,18 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell EVN (+ 1,57 Prozent auf 29,20 EUR), OMV (+ 1,50 Prozent auf 60,80 EUR), Verbund (+ 1,40 Prozent auf 58,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 30,85 EUR) und Palfinger (+ 0,95 Prozent auf 31,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-5,03 Prozent auf 177,40 EUR), Vienna Insurance (-2,25 Prozent auf 65,20 EUR), DO (-2,12 Prozent auf 208,00 EUR), UNIQA Insurance (-1,89 Prozent auf 17,62 EUR) und Erste Group Bank (-1,02 Prozent auf 116,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145.333 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura