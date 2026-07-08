Verluste in Wien: ATX im Minus

Wiener Börse-Handel im Blick

13.07.26 15:57 Uhr

Der ATX zeigt sich am Montagnachmittag in Rot.

Um 15:40 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,56 Prozent auf 6.448,77 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder sind damit 180,861 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,108 Prozent leichter bei 6.477,89 Punkten in den Handel, nach 6.484,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.418,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.480,07 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6.258,71 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 5.797,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der ATX auf 4.483,18 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell EVN (+ 1,57 Prozent auf 29,20 EUR), OMV (+ 1,50 Prozent auf 60,80 EUR), Verbund (+ 1,40 Prozent auf 58,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 30,85 EUR) und Palfinger (+ 0,95 Prozent auf 31,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-5,03 Prozent auf 177,40 EUR), Vienna Insurance (-2,25 Prozent auf 65,20 EUR), DO (-2,12 Prozent auf 208,00 EUR), UNIQA Insurance (-1,89 Prozent auf 17,62 EUR) und Erste Group Bank (-1,02 Prozent auf 116,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145.333 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net