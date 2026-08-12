Verluste in Wien: ATX präsentiert sich mittags leichter

Kursentwicklung im Fokus

19.08.26 12:25 Uhr

Derzeit legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent schwächer bei 6.632,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 187,280 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent leichter bei 6.641,95 Punkten in den Handel, nach 6.642,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.647,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.615,86 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,49 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6.364,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der ATX bei 5.836,92 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 4.848,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 23,94 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.780,42 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,95 Prozent auf 153,40 EUR), Österreichische Post (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR), OMV (+ 0,96 Prozent auf 68,20 EUR), Verbund (+ 0,70 Prozent auf 57,35 EUR) und PORR (+ 0,40 Prozent auf 37,95 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Wienerberger (-2,65 Prozent auf 19,13 EUR), Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 70,40 EUR), Lenzing (-1,29 Prozent auf 22,95 EUR), Raiffeisen (-1,28 Prozent auf 61,55 EUR) und EVN (-0,88 Prozent auf 28,25 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 217.644 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,508 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net