Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus

Kursentwicklung

06.11.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.

Am Freitag fiel der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 1,13 Prozent auf 3.159,01 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 3.192,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3.195,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.203,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.151,33 Punkten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,217 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, stand der ATX Prime bei 3.329,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3.321,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der ATX Prime 2.369,84 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,84 Prozent aufwärts. Bei 3.448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 3,26 Prozent auf 3,80 EUR), FACC (+ 2,75 Prozent auf 13,44 EUR), Polytec (+ 2,72 Prozent auf 4,16 EUR), UBM Development (+ 2,50 Prozent auf 14,35 EUR) und DO (+ 2,10 Prozent auf 218,50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Lenzing (-4,55 Prozent auf 11,74 EUR), AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 105,80 EUR), Verbund (-3,52 Prozent auf 72,70 EUR), voestalpine (-3,46 Prozent auf 40,14 EUR) und Semperit (-2,77 Prozent auf 17,55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 516.404 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,079 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net