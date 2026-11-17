ATX Prime-Performance

Der ATX Prime fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,69 Prozent auf 3.226,39 Punkte nach unten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 3.248,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3.248,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.248,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.221,23 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 3.219,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.299,02 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 2.396,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 21,38 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 5,36 Prozent auf 16,70 EUR), FACC (+ 4,30 Prozent auf 14,06 EUR), STRABAG SE (+ 1,13 Prozent auf 107,20 EUR), DO (+ 0,66 Prozent auf 230,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,29 Prozent auf 3,46 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-7,76 Prozent auf 0,43 EUR), Lenzing (-3,47 Prozent auf 10,58 EUR), Frequentis (-2,75 Prozent auf 67,10 EUR) und voestalpine (-2,08 Prozent auf 34,78 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 38.766 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 45,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,67 Prozent.

Redaktion Finanzen.net