ATX Prime-Entwicklung

Der ATX Prime setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,32 Prozent leichter bei 3.042,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,013 Prozent auf 3.052,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3.052,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3.036,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.052,66 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3.081,43 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 3.282,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.459,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wienerberger (+ 2,60 Prozent auf 15,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,57 Prozent auf 71,00 EUR), AMAG (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,32 Prozent auf 3,84 EUR) und Rosenbauer (+ 1,15 Prozent auf 53,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Kapsch TrafficCom (-6,17 Prozent auf 3,04 EUR), AT S (AT&S) (-2,38 Prozent auf 94,30 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 67,10 EUR) und Semperit (-1,03 Prozent auf 14,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 52.115 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,235 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,18 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net