Verluste in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Minus

Index im Fokus

18.09.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime erlitt letztendlich Verluste.

Letztendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,08 Prozent leichter bei 3.330,07 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 3.365,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3.366,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3.370,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.320,75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 1,50 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der ATX Prime 3.268,68 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der ATX Prime bei 3.211,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2.313,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 25,28 Prozent nach oben. Bei 3.392,50 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,14 Prozent auf 175,80 EUR), Addiko Bank (+ 3,60 Prozent auf 25,90 EUR), Polytec (+ 1,23 Prozent auf 4,92 EUR), Semperit (+ 1,14 Prozent auf 17,80 EUR) und Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 61,55 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Telekom Austria (-7,60 Prozent auf 9,24 EUR), EVN (-4,45 Prozent auf 27,90 EUR), Wienerberger (-3,29 Prozent auf 17,34 EUR), Erste Group Bank (-3,02 Prozent auf 118,80 EUR) und Lenzing (-2,84 Prozent auf 20,50 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 1.490.010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,915 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net