Verluste in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

ATX Prime-Performance

22.10.26 09:27 Uhr

Aktueller Marktbericht zum ATX Prime.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 2,15 Prozent schwächer bei 3.152,51 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,029 Prozent auf 3.220,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3.221,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.152,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.221,00 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,08 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 3.388,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3.213,58 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 2.311,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 18,60 Prozent zu Buche. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3,92 Prozent auf 3,98 EUR), UBM Development (+ 1,33 Prozent auf 15,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,70 Prozent auf 21,65 EUR), FACC (+ 0,43 Prozent auf 14,02 EUR) und OMV (+ 0,20 Prozent auf 74,50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AT S (AT&S) (-7,19 Prozent auf 160,00 EUR), Raiffeisen (-3,56 Prozent auf 56,90 EUR), Erste Group Bank (-3,41 Prozent auf 107,80 EUR) und voestalpine (-3,12 Prozent auf 42,22 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 92.806 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net