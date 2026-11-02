DAX 26.007 +0,7%ESt50 6.184 +0,9%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,31 +0,4%Nas 25.776 +1,3%Bitcoin 69.378 -1,0%Euro 1,1201 -0,0%Öl 106,1 -9,8%Gold 3.959 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
ATX Prime im Blick

Verluste in Wien: ATX Prime nachmittags leichter

Verluste in Wien: ATX Prime nachmittags leichter

Heute halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
20.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
206.00 EUR 1.00 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.50 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.00 EUR -0.05 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Flughafen Wien AG
51.60 EUR 0.60 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen
Kapsch TrafficCom AG
3.87 EUR 0.14 EUR 3.75 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
10.72 EUR -0.02 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.20 EUR -1.65 EUR -2.18 %
Charts | News | Analysen
Polytec
4.87 EUR 0.04 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
Schoeller-Bleckmann
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
STRABAG SE
103.60 EUR 3.20 EUR 3.19 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.65 EUR 0.04 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Wolford AG
1.89 EUR 0.01 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,172.09 EUR 19.70 EUR 0.62 %
News | Analysen

Am Montag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 3.151,54 Punkte abwärts. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 3.152,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3.152,39 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 3.146,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.177,21 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 3.295,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.181,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.393,94 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,56 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3.448,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wienerberger (+ 3,14 Prozent auf 16,74 EUR), STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), CA Immobilien (+ 2,88 Prozent auf 21,40 EUR), Flughafen Wien (+ 2,70 Prozent auf 53,20 EUR) und DO (+ 2,64 Prozent auf 214,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Polytec (-8,57 Prozent auf 4,48 EUR), Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,87 Prozent auf 3,71 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,69 Prozent auf 28,70 EUR) und OMV (-3,68 Prozent auf 73,35 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 139.331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,108 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.