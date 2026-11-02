Verluste in Wien: ATX Prime nachmittags leichter

ATX Prime im Blick

02.11.26 15:57 Uhr

Heute halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Montag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 3.151,54 Punkte abwärts. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 3.152,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3.152,39 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 3.146,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.177,21 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 3.295,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.181,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.393,94 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,56 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3.448,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wienerberger (+ 3,14 Prozent auf 16,74 EUR), STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), CA Immobilien (+ 2,88 Prozent auf 21,40 EUR), Flughafen Wien (+ 2,70 Prozent auf 53,20 EUR) und DO (+ 2,64 Prozent auf 214,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Polytec (-8,57 Prozent auf 4,48 EUR), Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,87 Prozent auf 3,71 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,69 Prozent auf 28,70 EUR) und OMV (-3,68 Prozent auf 73,35 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 139.331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,108 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net