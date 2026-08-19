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Index-Performance im Blick

Verluste in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Abgaben

Verluste in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Abgaben

Der ATX Prime zeigte sich am Abend schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
142.00 EUR -7.60 EUR -5.08 %
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Erste Group Bank AG
120.10 EUR 0.30 EUR 0.25 %
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Frequentis
68.30 EUR -1.40 EUR -2.01 %
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Marinomed Biotech AG
4.10 EUR -0.38 EUR -8.48 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
80.00 EUR -0.60 EUR -0.74 %
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OMV AG
67.50 EUR -0.75 EUR -1.10 %
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Raiffeisen
59.95 EUR -1.25 EUR -2.04 %
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Schoeller-Bleckmann
30.05 EUR 0.10 EUR 0.33 %
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Semperit AG Holding
16.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UNIQA Insurance AG
17.28 EUR -0.78 EUR -4.32 %
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voestalpine AG
44.78 EUR 0.44 EUR 0.99 %
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Wienerberger AG
19.47 EUR 0.10 EUR 0.52 %
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Wolford AG
2.26 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ZUMTOBEL AG
3.97 EUR 0.05 EUR 1.28 %
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Indizes
ATX Prime
3,230.51 EUR -14.76 EUR -0.45 %
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Der ATX Prime verlor im Wiener Börse-Handel letztendlich 0,45 Prozent auf 3.230,51 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 3.246,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3.245,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.223,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.255,53 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 2,59 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 3.151,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.920,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.405,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.337,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Frequentis (+ 3,77 Prozent auf 71,50 EUR), Wienerberger (+ 1,72 Prozent auf 19,54 EUR), Raiffeisen (+ 1,58 Prozent auf 61,00 EUR) und Semperit (+ 1,53 Prozent auf 16,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-5,32 Prozent auf 76,50 EUR), UNIQA Insurance (-4,67 Prozent auf 17,16 EUR), AT S (AT&S) (-4,03 Prozent auf 143,00 EUR), voestalpine (-3,76 Prozent auf 42,98 EUR) und Wolford (-3,54 Prozent auf 2,18 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 449.875 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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