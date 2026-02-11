Verluste in Wien: ATX Prime startet mit Verlusten

Index-Performance im Blick

Das macht der ATX Prime am fünften Tag der Woche.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,46 Prozent tiefer bei 2.824,97 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 2.838,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2.838,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.838,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.812,90 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,394 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2.686,66 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.435,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der ATX Prime 2.016,04 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,28 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2.896,54 Punkten. Bei 2.638,17 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit DO (+ 6,36 Prozent auf 212,50 EUR), FACC (+ 1,06 Prozent auf 11,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,91 Prozent auf 15,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,52 Prozent auf 48,75 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,48 Prozent auf 63,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-8,18 Prozent auf 2,92 EUR), Polytec (-3,02 Prozent auf 3,85 EUR), Telekom Austria (-2,71 Prozent auf 9,71 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR) und voestalpine (-2,27 Prozent auf 43,88 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49.029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net