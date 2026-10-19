Verluste in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste

ATX Prime-Marktbericht

19.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,86 Prozent auf 3.192,09 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent tiefer bei 3.219,49 Punkten in den Handel, nach 3.219,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.186,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.219,73 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 3.330,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3.136,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2.287,87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Palfinger (+ 0,73 Prozent auf 27,45 EUR), Telekom Austria (+ 0,58 Prozent auf 8,65 EUR), Frequentis (+ 0,47 Prozent auf 64,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,46 Prozent auf 21,75 EUR) und OMV (+ 0,41 Prozent auf 74,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,69 Prozent auf 0,47 EUR), Rosenbauer (-3,15 Prozent auf 61,40 EUR), BAWAG (-2,32 Prozent auf 164,40 EUR) und Polytec (-2,04 Prozent auf 5,76 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19.354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,768 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net