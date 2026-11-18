ATX Prime-Performance im Blick

So performte der ATX Prime am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 1,86 Prozent schwächer bei 3.138,13 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 3.197,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3.197,72 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.138,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3.210,82 Einheiten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 3,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.219,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.268,68 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Wert von 2.347,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 4,18 Prozent auf 3,49 EUR), FACC (+ 3,91 Prozent auf 14,36 EUR), Frequentis (+ 3,21 Prozent auf 67,60 EUR), Semperit (+ 2,29 Prozent auf 15,65 EUR) und CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-3,37 Prozent auf 51,60 EUR), BAWAG (-3,27 Prozent auf 162,60 EUR), Erste Group Bank (-3,04 Prozent auf 111,50 EUR), OMV (-2,97 Prozent auf 70,35 EUR) und Wienerberger (-2,57 Prozent auf 15,91 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 369.088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,488 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net