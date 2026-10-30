Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels leichter
Das macht der ATX Prime am Freitag.
Werte in diesem Artikel
Um 09:11 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,41 Prozent auf 3.164,71 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3.177,79 Punkten in den Handel, nach 3.177,79 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3.157,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.185,11 Punkten lag.
ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,69 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.362,81 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 30.07.2026, mit 3.179,69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2.364,71 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,06 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 5,12 Prozent auf 17,45 EUR), Erste Group Bank (+ 2,05 Prozent auf 109,60 EUR), Polytec (+ 2,04 Prozent auf 5,00 EUR), AMAG (+ 1,64 Prozent auf 30,90 EUR) und DO (+ 1,21 Prozent auf 209,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-13,68 Prozent auf 133,80 EUR), Warimpex (-4,61 Prozent auf 0,46 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 10,82 EUR), voestalpine (-2,26 Prozent auf 41,48 EUR) und FACC (-1,73 Prozent auf 13,60 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39.193 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,720 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,34 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AMAG
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMAG
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com