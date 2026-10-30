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Kursverlauf

Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels leichter

Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels leichter

Das macht der ATX Prime am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
30.10 EUR -0.50 EUR -1.63 %
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AT & S (AT&S)
137.00 EUR -12.00 EUR -8.05 %
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DO & CO
205.00 EUR 7.20 EUR 3.64 %
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Erste Group Bank AG
111.50 EUR 4.00 EUR 3.72 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.05 EUR -0.15 EUR -0.50 %
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FACC AG
13.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Lenzing AG
11.02 EUR 0.24 EUR 2.23 %
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OMV AG
75.30 EUR 1.85 EUR 2.52 %
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Polytec
5.04 EUR -1.32 EUR -20.75 %
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Semperit AG Holding
16.45 EUR -0.45 EUR -2.66 %
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voestalpine AG
42.02 EUR 0.38 EUR 0.91 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.02 EUR -4.61 %
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Indizes
ATX Prime
3,168.04 EUR -9.75 EUR -0.31 %
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Um 09:11 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,41 Prozent auf 3.164,71 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3.177,79 Punkten in den Handel, nach 3.177,79 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3.157,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.185,11 Punkten lag.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,69 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.362,81 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 30.07.2026, mit 3.179,69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2.364,71 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,06 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 5,12 Prozent auf 17,45 EUR), Erste Group Bank (+ 2,05 Prozent auf 109,60 EUR), Polytec (+ 2,04 Prozent auf 5,00 EUR), AMAG (+ 1,64 Prozent auf 30,90 EUR) und DO (+ 1,21 Prozent auf 209,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-13,68 Prozent auf 133,80 EUR), Warimpex (-4,61 Prozent auf 0,46 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 10,82 EUR), voestalpine (-2,26 Prozent auf 41,48 EUR) und FACC (-1,73 Prozent auf 13,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39.193 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,720 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,34 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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