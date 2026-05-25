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Marktbericht

Verluste in Wien: ATX sackt letztendlich ab

26.05.26 17:57 Uhr
Verluste in Wien: ATX sackt letztendlich ab | finanzen.net

Der ATX beendete den Handelstag mit Verlusten.

Werte in diesem Artikel
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Andritz AG
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Indizes
ATX
6.099,9 PKT -48,3 PKT -0,79%
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Am Dienstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,79 Prozent schwächer bei 6.099,93 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 168,789 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6.148,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6.148,24 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.160,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6.099,93 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der ATX auf 5.753,83 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, stand der ATX noch bei 5.763,61 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 4.415,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,98 Prozent. Bei 6.160,93 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,31 Prozent auf 34,30 EUR), Verbund (+ 1,34 Prozent auf 60,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,11 Prozent auf 91,60 EUR) und Andritz (+ 0,00 Prozent auf 77,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Vienna Insurance (-2,92 Prozent auf 63,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,78 Prozent auf 140,00 EUR), Lenzing (-2,62 Prozent auf 24,20 EUR), DO (-2,41 Prozent auf 186,20 EUR) und CA Immobilien (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 407.359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,180 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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