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Index im Blick

Verluste in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone

15.05.26 17:57 Uhr
Verluste in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone | finanzen.net

Der ATX sank am Freitagabend.

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ATX
5.859,9 PKT -61,9 PKT -1,04%
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Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,04 Prozent tiefer bei 5.859,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 167,400 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,002 Prozent stärker bei 5.921,94 Punkten, nach 5.921,80 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5.847,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5.923,75 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 0,455 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.882,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der ATX bei 5.622,58 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 4.406,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6.018,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 2,03 Prozent auf 62,95 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 61,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,15 Prozent auf 34,15 EUR), Erste Group Bank (-0,10 Prozent auf 97,00 EUR) und PORR (-0,41 Prozent auf 36,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-4,38 Prozent auf 100,40 EUR), Wienerberger (-3,37 Prozent auf 22,34 EUR), voestalpine (-3,07 Prozent auf 44,78 EUR), Palfinger (-2,66 Prozent auf 34,80 EUR) und Raiffeisen (-2,37 Prozent auf 46,14 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 530.357 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,656 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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