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Index-Bewegung

Verluste in Wien: ATX zum Handelsstart in Rot

20.04.26 09:27 Uhr
Verluste in Wien: ATX zum Handelsstart in Rot | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
85,00 EUR 2,60 EUR 3,16%
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Aktie kaufen
CA Immobilien
26,15 EUR -0,40 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
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DO & CO
183,20 EUR -4,80 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
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Erste Group Bank AG
106,20 EUR -0,30 EUR -0,28%
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
27,60 EUR -0,85 EUR -2,99%
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OMV AG
57,50 EUR 1,10 EUR 1,95%
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Österreichische Post AG
34,85 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
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Raiffeisen
46,38 EUR -0,48 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
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Schoeller-Bleckmann
35,15 EUR -0,45 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
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Verbund AG
63,45 EUR 1,45 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
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voestalpine AG
42,02 EUR -1,32 EUR -3,05%
Charts|News|Analysen
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Wienerberger AG
25,78 EUR -0,74 EUR -2,79%
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Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.882,0 PKT -75,7 PKT -1,27%
Charts|News|Analysen

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,14 Prozent schwächer bei 5.889,81 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 169,941 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 5.956,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5.957,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.957,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.886,08 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.194,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, lag der ATX noch bei 5.370,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der ATX-Kurs bei 3.916,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,05 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5.972,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 2,37 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 1,41 Prozent auf 57,50 EUR), EVN (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,56 Prozent auf 26,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 35,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-2,83 Prozent auf 45,38 EUR), voestalpine (-2,48 Prozent auf 42,42 EUR), Erste Group Bank (-2,21 Prozent auf 106,20 EUR), Wienerberger (-2,04 Prozent auf 25,88 EUR) und DO (-1,92 Prozent auf 184,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 49.581 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,181 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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