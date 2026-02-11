DAX24.775 -0,3%Est505.984 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +2,3%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.888 +0,2%Euro1,1861 -0,1%Öl67,44 -0,2%Gold4.979 +1,2%
Heute im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- Börsen in Asien rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
Apple-Aktie leidet unter KI-Sorgen: Größter Tagesverlust seit fast einem Jahr Apple-Aktie leidet unter KI-Sorgen: Größter Tagesverlust seit fast einem Jahr
JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
Index-Performance im Fokus

Verluste in Wien: ATX zum Start im Minus

13.02.26 09:27 Uhr
Verluste in Wien: ATX zum Start im Minus | finanzen.net

Der ATX bewegt sich am fünften Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
49,30 EUR 1,45 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,86 EUR -0,02 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
200,50 EUR -5,00 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
106,30 EUR -0,20 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
27,35 EUR -0,10 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
54,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
34,15 EUR -0,20 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
42,20 EUR -1,72 EUR -3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
15,42 EUR -0,22 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
59,50 EUR -0,50 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
62,30 EUR 0,10 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
44,40 EUR 0,36 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.666,1 PKT -38,8 PKT -0,68%
Charts|News|Analysen

Um 09:10 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,39 Prozent auf 5.682,51 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 168,140 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 5.705,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5.704,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5.705,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.649,75 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 0,295 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5.410,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wies der ATX 4.901,81 Punkte auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 4.026,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,18 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.835,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell DO (+ 6,36 Prozent auf 212,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,91 Prozent auf 15,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,52 Prozent auf 48,75 EUR), Vienna Insurance (+ 0,48 Prozent auf 63,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,48 Prozent auf 42,30 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen voestalpine (-2,27 Prozent auf 43,88 EUR), OMV (-1,54 Prozent auf 54,40 EUR), Österreichische Post (-1,16 Prozent auf 34,05 EUR), Verbund (-1,16 Prozent auf 59,70 EUR) und Lenzing (-1,09 Prozent auf 27,10 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 49.029 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 41,787 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

