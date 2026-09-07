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Index-Performance im Blick

Verluste in Wien: So bewegt sich der ATX am Dienstagmittag

Verluste in Wien: So bewegt sich der ATX am Dienstagmittag

Der ATX zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.00 EUR 0.60 EUR 0.72 %
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AT & S (AT&S)
165.80 EUR -9.40 EUR -5.37 %
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UNIQA Insurance AG
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Verbund AG
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Vienna Insurance
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voestalpine AG
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Wienerberger AG
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ATX
6,870.34 EUR -35.02 EUR -0.51 %
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Am Dienstag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,61 Prozent schwächer bei 6.863,54 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 193,102 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 6.904,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.905,36 Punkten am Vortag.

Bei 6.812,80 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6.907,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 6.652,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6.005,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4.646,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 28,25 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.910,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR), Verbund (+ 1,34 Prozent auf 60,65 EUR), Andritz (+ 0,60 Prozent auf 84,30 EUR), Raiffeisen (+ 0,39 Prozent auf 64,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,33 Prozent auf 30,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-4,79 Prozent auf 167,00 EUR), voestalpine (-1,87 Prozent auf 46,24 EUR), Vienna Insurance (-1,62 Prozent auf 73,00 EUR), UNIQA Insurance (-1,52 Prozent auf 18,18 EUR) und Erste Group Bank (-1,28 Prozent auf 123,00 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 77.044 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,129 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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